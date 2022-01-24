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Минздрав Абхазии сообщил об обнаружении в республике "Омикрона"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новый штамм коронавирусной инфекции "Омикрон" зафиксирован в Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики.

По словам заведующей лаборатории иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, члена оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алисы Матуа, в республике зарегистрировано 30 случаев заражения "омикроном".

Алиса Матуа отметила, что по сравнению с другими штаммами "омикрон" передаётся в несколько раз быстрее, из-за чего возрастает необходимость соблюдать все ограничительные меры и быть более бдительными. Информация о факте подтверждения заражения новым штатом SARS-CoV-2 в СЭС республики поступила 22 января после того, как один из пациентов обратился к терапевту Республиканской больницы, - говорится в сообщении минздрава республики.

За последние сутки в Абхазии было протестировано 364 человека, COVID-19 подтвердился у 166 из них.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 39 747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34 803 человека.

Хроника 09 января 2020 года – 24 января 2022 годаПандемия коронавируса
Абхазия Коронавирус Омикрон

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