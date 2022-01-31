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Байден вновь понадеялся на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник повторил, что Вашингтон рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации на российско-украинской границе, указав в то же время на готовность к любому развитию событий.

По его словам, которые приводит CNN, США продолжат делать упор на дипломатии для деэскалации на границах Украины. При этом он добавил: "Что бы ни произошло, мы готовы".

Байден отметил, что США четко изложили позицию на заседании по ситуации вокруг Украины, которое состоялось ранее в понедельник в СБ ООН.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН также выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии при урегулировании кризиса вокруг Украины и предупредила, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину последствия будут "ужасающими".

Также она заявила, что у Вашингтона есть данные, согласно которым руководство России может планировать усиление своего военного присутствия в Белоруссии в районе границы с Украиной и в начале февраля разместить там больше 30 тысяч военных.

Российский постпред в ООН Василий Небензя выступил против проведения заседания Совета безопасности ООН по Украине и назвал заявления США на этот счет вмешательством в свои внутренние дела. Он заявил, что разговоры о возможности войны между Россией и Украиной Небензя являются провокационными сами по себе, а также обвинил США в нагнетании напряженности.

Обращаясь к журналистам, Небензя отметил, что они увязывают переговоры Москвы с НАТО и США о гарантиях европейской и глобальной безопасности с так называемым "нападением на Украину", как будто если переговоры провалятся, произойдет вторжение. Он подчеркнул, что исключает такую возможность.

США Россия Украина Джо Байден

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