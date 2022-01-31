США подготовили санкции против российской элиты на случай нападения РФ на Украину

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты разработали набор санкций в отношении представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы разработали определенный пакет санкций в отношении российской элиты и их семей на случай, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению на Украину", - заявила Псаки на брифинге в понедельник.

По ее словам, санкции должны затронуть тех, кто "находится в близком окружении Кремля и около него", либо "участвуют в процессе принятия решений правительства".

Как отметила Псаки, некоторые из лиц, на которых нацелены санкции, особенно к ним уязвимы по причине "глубоких финансовых связей с Западом".

Кроме того, представитель Белого дома подчеркнула, что это отражает лишь часть усилий США по мерам в отношении Москвы.

Ранее в понедельник о подготовке в США пакета санкций против представителей российской элиты и их семей сообщила Financial Times, ссылаясь на источники в американской администрации. "Санкции отрежут их от международной финансовой системы и сделают так, что ни сами они, ни их родственники не смогут больше держать деньги на Западе, учиться в элитных западных вузах", - цитировала газета слова представителя администрации США.

Ранее сообщалось, что власти США в случае нападения РФ на Украину планируют вводить санкции не только против физлиц, но и против компаний. Работа над этим идет как в Белом доме, так и в Конгрессе.