WP сообщила о получении США ответа РФ на предложение по ситуации вокруг Украины

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российское правительство представило письменный ответ на предложение США, направленное на деэскалацию украинского кризиса, сообщает Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", - заявил чиновник в понедельник.

"Было бы непродуктивно вести переговоры публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ", - отметил он, отказавшись вдаваться в подробности содержания российского ответа.

Собеседник издания подчеркнул, что США "по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов".

"И будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - добавил чиновник.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.