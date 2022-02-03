В Минске заявили об обнаружении 200 фото в украинском беспилотнике-шпионе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник, который, по версии белорусских властей, шпионил на территории Белоруссии, чуть менее чем за час полета отснял более 200 фотографий, сообщил начальник управления технических экспертиз управления Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии по Брестской области Сергей Шука.

"Для того, чтобы осуществлять съемку, в беспилотном летательном аппарате на фюзеляже была закреплена фототехника с объективом широкоугольного действия. В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы была исследована память фотоаппаратуры. В результате установлено более 200 снимков, содержащих изображение местности", - заявил Шука в эфире телеканала "Беларусь 1".

По утверждению представителя ГКСЭ, особое внимание в маршруте движения беспилотника было уделено территории Брестского полигона. Это один из полигонов, задействованных в белорусско-российских учениях "Союзная решимость".

Беспилотник был обнаружен на территории полигона военнослужащими.

По данным белорусских властей, украинский беспилотник был запущен 24 января в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины в 1,7 км от границы с Белоруссией. Он незаконно пересек государственную границу республики, был зафиксирован в воздушном пространстве и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил.

В четверг посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима вызвали в МИД, где заявили протест из-за запуска беспилотника. Кроме того, в Минобороны Белоруссии вручили ноту протеста военному атташе посольства Украины.

Украинский МИД отверг заявление Минска о запуске Киевом беспилотника на белорусскую территорию.

Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проводится передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".