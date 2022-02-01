Зампостпреда РФ Полянский счел заседание СБ ООН по Украине PR-ходом Запада

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Примером используемой Западом "мегафонной дипломатии" и "пиаром" назвал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обсуждение украинского вопроса на прошедшем заседании СБ организации.

"Как мы и ожидали, это было ничем иным, как PR-ходом, классическим примером "мегафонной дипломатии". Никаких фактов, только обвинения и необоснованные утверждения. Дипломатия США в ее худшем проявлении", - написал он в твиттере.

Российский дипломат также ответил американскому постпреду при ООН Линде Томас-Гринфилд, которая ранее написала в твиттере, что в Европе сложилась опасная ситуация в результате того, что "Россия сконцентрировала вдоль границ Украины огромные вооруженные силы численностью более 100 тыс. военнослужащих".

"Хочется спросить, откуда берутся эти цифры? И как получилось, что российские солдаты, находящиеся на нашей территории на своих базах, представляют угрозу для кого бы то ни было? А как насчет 175 тыс. американских солдат, в настоящее время дислоцированных за границей, разве они не представляют реальной угрозы? Откуда берутся эти двойные стандарты?", - заявил Полянский.

Инициатором проведения заседания Совбеза были США. Россия и Китай выступали против. В итоге заседание вылилось в противоречащие друг другу выступления и завершилось без приятия каких-либо решений.