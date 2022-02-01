Киев счел заседание СБ ООН важным шагом для сдерживания "российской агрессии"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета безопасности ООН 31 января стало важным шагом для сдерживания новой волны вооруженной агрессии России против Украины, считает министерство иностранных дел Украины.

"Дискуссия четко показала позиции и подходы членов международного сообщества и руководства ООН по поводу серьезнейшего кризиса безопасности в Европе", - говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Отмечается, что, несмотря на попытку России воспрепятствовать проведению этого заседания, Совбезу удалось надлежащим образом продемонстрировать ответственное отношение к превентивной дипломатии в соответствии с разделом VI Устава ООН, уполномочивающим Совбез рассматривать любую ситуацию, угрожающую международному миру и безопасности.

"Итоги заседания показали принципиальную позицию подавляющего большинства членов СБ ООН о неприемлемости беспрецедентного наращивания российских наступательных вооружений, сил и средств на украинско-российской и украинско-белорусской границах", - подчеркнули в министерстве.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не собирается совершать какую-либо наступательную операцию ни в зоне украинско-российского вооруженного конфликта на Донбассе, ни на границе с РФ, и сделает все возможное, чтобы предотвратить любые провокации со стороны России, говорится в сообщении.

В ходе заседания делегация Украины подчеркнула, что украинская сторона требует от РФ подтверждения практическими действиями российских заявлений об отсутствии намерений расширять вооруженную агрессию против Украины.

"Никакие заявления не могут подменить реальные шаги, такие как отвод войск и прекращение огня", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что тезис российской делегации о нежелании видеть Украину в НАТО противоречит неотъемлемому суверенному праву Украины выбирать собственные меры безопасности, включая договоры о союзах, которые Россия не имеет права подвергать сомнению.

Попытки отдельных членов Совбеза представить обсуждение как противостояние США и РФ являются не чем иным, как попыткой отвести внимание международного сообщества от агрессивных действий РФ против Украины и Европы в целом, говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Российский постпред в ООН Василий Небензя выступал против проведения заседания Совета безопасности ООН по Украине и назвал заявления США на этот счет вмешательством в свои внутренние дела. Он заявил, что разговоры о возможности войны между Россией и Украиной Небензя являются провокационными сами по себе, а также обвинил США в нагнетании напряженности.

Обращаясь к журналистам, Небензя отметил, что они увязывают переговоры Москвы с НАТО и США о гарантиях европейской и глобальной безопасности с так называемым "нападением на Украину", как будто если переговоры провалятся, произойдет вторжение. Он подчеркнул, что исключает такую возможность.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН выразила надежду, что Россия выберет путь дипломатии при урегулировании кризиса вокруг Украины и предупредила, что в случае полномасштабного вторжения России на Украину последствия будут "ужасающими".