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В Дании со следующей недели планируют отменить все COVID-ограничения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Дании предложило со следующей недели снять все оставшиеся ограничения в рамках борьбы с COVID-19, сообщает в среду The Guardian.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике отметил, что правительство намерено следовать рекомендациям экспертов, которые во вторник предложили отменить все ограничения к 1 февраля.

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Чтобы это предложение вступило в силу, его еще должен утвердить парламент, отмечает The Guardian.

В случае одобрения ночные клубы могут вновь открыться, в ресторанах смогут продавать алкоголь и после 22:00, а пассажиры смогут садиться в транспорт без масок, отмечают СМИ.

Несмотря на высокую контагиозность штамма "омикрон", на прошлой неделе похожие предложения звучали от властей Великобритании, Ирландии и Нидерландов.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 1,4 млн человек, из них 3,6 тыс. пациентов скончались, а 973,6 тыс. человек переболели и выздоровели.

Дания коронавирус

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