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В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19
Париж
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ряде европейских стран уже отменили ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, в других рассматривают возможность смягчить их в ближайшее время.

Так, власти Швеции ранее в среду сообщили об отмене вакцинных паспортов, ограничений на собрания людей в общественных местах и на работу баров и кафе.

В Испании на этой неделе отменяют обязательное ношение масок на улице, а в Чехии перестанут требовать сертификаты о вакцинации или перенесенном COVID-19 при посещении ресторанов и других заведений.

Между тем, ранее в феврале на территории Дании прекратили действовать все ограничения против коронавируса COVID-19, таким образом, страна стала первой в Евросоюзе, где отменены все действовавшие ранее меры.

Власти Франции в среду приняли решение об отмене обязательного требования ношения масок во время пользования открытыми подъемниками на горнолыжных курортах. При этом на закрытых подъемниках, например на гондолах, все лица старше шести лет будут обязаны их надеть.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь, в свою очередь, указал в среду на возможность отмены вакцинных паспортов в стране в конце марта. "Наблюдается начало улучшения ситуации в больницах. Есть прогнозы, которые позволяют нам надеяться, что к концу марта - началу апреля ситуация в больницах достаточно улучшится, чтобы мы могли отменить вакцинный пропуск", - сказал Атталь.

Британский премьер-министр Борис Джонсон также сообщил, что рассматривает возможность отмены оставшихся в Англии ограничений из-за коронавируса, включая самоизоляцию после положительного теста на вирус, почти на месяц раньше запланированного.

"Если текущие обнадеживающие тенденции продолжатся, я ожидаю, что мы сможем отменить оставшиеся домашние ограничения, включая требование уходить на самоизоляцию в случае положительного теста, на целый месяц раньше", - заявил Джонсон во время выступления в Палате общин. Согласно планам Джонсона, ограничения могут быть отменены в конце февраля. Изначально планировалось, что оставшиеся меры против заболевания прекратят действовать 24 марта.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В столице Уганды Кампале проходит вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 09 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Европа Коронавирус

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