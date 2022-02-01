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Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину

Польша второй раз купила американский СПГ для поставки на Украину
Хранилище сжиженного природного газа в США
Фото: MediaNews Group/Reading Eagle via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Польская PGNiG закупила в США партию сжиженного природного газа (СПГ) для поставки до украинской границы для ERU Europe, сообщила "ЭРУ Трейдинг" в пресс-релизе во вторник.

"Танкер с американским СПГ прибудет в терминал СПГ президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После повторной газификации топливо подается в польскую газотранспортную систему. ERU будет получать приобретенное топливо на соединении между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года", - говорится в документе.

По данным "ЭРУ Трейдинг", это уже вторая поставка газа на Украину, осуществленная PGNiG и ERU на основе закупки американского СПГ. Первая имела место более двух лет назад. Танкер с приобретенным грузом прибыл на терминал Свиноуйсьце в ноябре 2019 года. ERU получила топливо через соединение в Германовице.

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"Это очередная поставка американского СПГ на Украину, осуществленная компанией PGNiG в сотрудничестве с ERU, являющейся нашим стратегическим торговым партнером на украинском рынке. Выстроенные годами хорошие отношения особенно важны сейчас, в период большой турбулентности на газовом рынке в Европе", - заявил председатель правления PGNiG SA Павел Маевски (Pawel Majewski), слова которого приводятся в сообщении.

По его мнению, инвестиции Польши в газовую инфраструктуру в последние годы позволяют усилить энергетическую безопасность региона, обеспечить клиентам доступ к диверсифицированным источникам природного газа.

В свою очередь, как заявил управляющий партнер ERU Дейл Перри, в настоящее время задача диверсификации поставок топлива, особенно СПГ, – "это ответственность не только государства, но и частных компаний", говорится в пресс-релизе.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри. ERU Management Services LLC (США) - материнская компания, входящая в состав группы и совершающая трейдинговые операции.

PGNiG Польша США Украина СПГ

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