Польша будет перепродавать Украине американский СПГ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) подписала соглашение с польской PGNiG о приобретении и импорте на Украину американского сжиженного природного газа (СПГ).

В пресс-релизе трейдера отмечают, что в рамках соглашения уже в начале ноября сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал имени президента Леха Качинского в Свиноуйсьце.

СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации. Оттуда он попадет на Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут идти до конца 2019 года.

По словам главы PGNiG Петра Возняка, на сегодня единственным ограничением для увеличения экспорта на Украину является мощность газопроводов Польши в направлении Силезия-Подкарпатье. Польская сторона ожидает, что мощность этих газопроводов будет расширена максимум до 2021 года.

Согласно пресс-релизу, импорт сжиженного природного газа в Польшу динамично растет. Если в 2016 году доля СПГ составляла около 8,5% во всей структуре импорта, то в 2018 году она превышала уже 20%. С момента запуска терминала в Свиноуйсьце PGNiG уже получила 70 партий сжиженного газа с общим объемом в 7,5 млрд куб. м после регазификации.

Директор ООО "ЭРУ ТРЕЙДИНГ" Ярослав Мудрый сообщил, что этот объем был законтрактован "с целью его закачки и хранения в ПГХ для дальнейшей поставки потребителям в зимний период". По мнению Мудрого, в данном случае с учетом развитой структуры украинской газотранспортной системы, Украина "может стать не последним пунктом назначения американского СПГ". По его словам, в дальнейшем СПГ может поставляться в Венгрию, Румынию и Молдову.

"Энергетические ресурсы Украины" - группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Группа "ЭРУ" принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Пери.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Польша намерена увеличивать закупки американского СПГ. По заявлению национальной госкомпании PGNiG, он обходится на 20–30% дешевле, чем трубопроводный газ "Газпрома". Импортер планирует нарастить объемы после 2022 года. Тогда истечет долгосрочный контракт с "Газпромом". Тем не менее в первом полугодии Польша уже сократила закупки у "Газпрома" на 28% - до 4,3 млрд кубометров.