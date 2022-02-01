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Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Украина впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении Венгрии, но после технических мероприятий появилась возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

"Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставок газа на Украину даже в случае отсутствия транзита. Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии", - написал Макогон во вторник в фейсбуке.

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Заключенное в конце декабря 2021 года соглашение между операторами ОГТСУ и FGSZ позволяет транспортировать до 8 млн куб. м газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии на Украину. Бронирование гарантированных мощностей для транспортировки газа в этом направлении действует до 30 сентября 2022 года. Вместе с 27 млн куб. м суточной мощности транспортировки газе из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта топлива Украиной до 35 млн. куб. м в сутки.

В ходе месячного аукциона по распределению мощностей на февраль 2022 года было забронировано 124,8 млн куб. м (4,46 млн куб. м в сутки) для поставок газа из Венгрии на Украину.

Импорт газа на Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза, на 13,34 млрд куб. м по сравнению с 2020 годом - до 2,56 млрд куб. м. Импорт в основном осуществлялся виртуальным реверсом (backhaul), его доля в общем объеме поставок по итогам 2021 года составила 89%.

Основная доля поставок газа в 2021 году на Украину была из Венгрии - 2,198 млрд куб. м, Словакии - 0,285 млрд куб. м и Польши - 0,079 млрд куб. м.

Украина Венгрия газ

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