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Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"

Польша в феврале вновь получает газ по "Ямалу-Европе" вместо "Северного потока"
Фото: Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Польша с началом февраля возобновила отбор газа из России, поступающего от "Газпрома" по газопроводу "Ямал-Европа", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Одновременно Польша сократила импорт газа из Германии реверсом по газопроводу "Ямал-Европа". Страна активно тратит запасы из подземных хранилищ и по минимуму использует СПГ.

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В январе цены контрактов с поставщиками (если в них записан популярный индекс "на месяц вперед") были на историческом максимуме - порядка $1300 за тысячу кубометров, тогда как на спотовом рынке цены ушли ниже $1000 за тысячу кубометров. Это вынудило покупателей сокращать прием импортного газа и полагаться на запасы и возможности спотового рынка. В феврале соотношение форвардных контрактов и спотовых выравнивается, в результате отбор российского газа европейскими покупателями растет.

В январе Польша почти прекратила прием газа по "Ямалу-Европе": было получено всего 15 млн куб. м, а в течение 10 дней месяца газопровод в точке входа "Кондратки" на территории Польши не работал совсем. Поставки шли только через газоизмерительные станции Тетеревка и Высокое (в сильно сокращенном объеме) на границе с Белоруссией и ГИС Дроздовичи на границе с Украиной.

С наступлением февраля прием газа по "Ямалу-Европе" вырос до 10 млн куб. м в стуки. Удвоились поставки через Украину по газопроводу "Комарно-Дроздовичи" - теперь в среднем идет по 8 млн куб. м в сутки. Больше всего газа принимается через ГИС "Высокое" - 14 млн куб. м в сутки после 5 млн куб. м в день в январе.

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В январе Польша активно импортировала газ из Германии - было получено 580 млн куб. м реверсом по "Ямалу-Европе". Закупая в Германии этот энергоресурс, тем более в таких больших объёмах как в январе, Польша физически, скорее всего, в том числе получала газ, который приходит в Германию через главный источник импортного газа - газопровод "Северный поток", с ожесточенной критикой которого Варшава постоянно выступает. В феврале импорт газа с запада упал в семь раз - до символических 3 млн куб. м в сутки.

Польша прежнему активно тратит запасы из своих подземных хранилищ, в сутки поднимая 23-24 млн куб. м, уменьшая каждый день свои запасы на 0,8 процентных пункта. По итогам газовых суток 5 февраля их уровень сократился до 62%. При этом уровень запасов газа в ПХГ Польши сейчас по-прежнему один из самых высоких на континенте.

Поступление "молекул свободы" - СПГ с польского регазификационного терминала - в феврале падает в два раза по отношению к февралю 2021 года и январю 2022-го.

Польша газ Ямал-Европа

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