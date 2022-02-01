Президент РФ заявил, что Запад проигнорировал основные темы в сфере безопасности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром юстиции РФ Константином Чуйченко в Кремле. Михаил Метцель/POOL/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Москва внимательно анализирует ответы США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности и видит, что ее принципиальные озабоченности проигнорированы, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - отметил он.

Путин заявил, что Запад ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности. "Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул президент РФ.

Письменный ответ США на предложения России по безопасности был передан в МИД РФ 26 января. Глава министерства Сергей Лавров заявил, что в тексте нет реакции относительно недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не подготовила официальную реакцию на переданный Штатами документ.