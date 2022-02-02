В Думе назвали наглым ответ Запада на российские предложения по безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности не выглядит дипломатично и конструктивно, ключевые позиции Москвы там проигнорированы, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

"Общее впечатление - ответ, конечно, наглый. На Россию навешено такое количество обвинений, которого я, честно говоря, в таком концентрированном виде давно не видел. То есть все проблемы, которые в мире существуют и вызваны США и их союзниками, они просто переложены на Россию автоматом. С этой точки зрения я могу себе представить, какие эмоции вызвало чтение этого документа в Кремле и в МИДе", - сказал Никонов "Интерфаксу" в среду.

"Есть ли там основа для дальнейших разговоров - вопрос, на самом деле, спорный", - добавил он.

С одной стороны, пояснил парламентарий, США готовы обсуждать тему комплексов ПРО в Румынии и Польше и даже предложили вариант с взаимными проверками, чтобы российская сторона убедилась в отсутствии там "Томагавков". Также, с точки зрения депутата, важна и готовность Запада начать обсуждать дальнейшее развитие СНВ-3 - с упором на оказавшиеся за пределами договора новейшие системы, которыми уже располагает Россия.

С другой стороны, отметил Никонов, США требуют от России придерживаться Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который не ратифицирован ни одной страной НАТО и из которого Москва вышла из-за его неэффективности. "Это требование, конечно, беспрецедентное", - сказал депутат.

"И, конечно, за всем этим там стоит главная мысль - все это возможно при условии, если Россия деэскалирует ситуацию на Украине, хотя мы ее там вообще не эскалируем. Заранее выдвигаются неприемлемые условия, чтобы эти переговоры начать. Поэтому мне представляется этот ответ с западной стороны весьма неконструктивным", - подчеркнул Никонов.

Если Москва продолжает настаивать на том, что российские предложения являются императивными и пакетными, "то в этом смысле основы для переговоров, безусловно, нет", отметил он. Если Россия сочтет возможным обсуждать отдельные - не центральные - вопросы из опубликованных документов, то такой предмет для переговоров может присутствовать, сказал Никонов.

Испанская газета El Pais опубликовала в среду документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.