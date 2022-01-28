Лавров увидел рациональные зерна в ответах США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности "наводят тень на плетень", но в них есть темы, которые можно обсуждать, такие как ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) и меры верификации отвода вооружений, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы получили только позавчера ответы, которые в западном стиле "наводят тень на плетень" во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

По его словам, среди таких тем, которые были для России важны на некоторых этапах, - ракеты средней и меньшей дальности, мораторий на размещение которых в Европе ранее предлагал президент РФ. Кроме того, Россия предлагала согласование мер верификации такого отвода.

"Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения. Точно так же как были проигнорированы наши инициативы, вносившиеся Генштабом, об отводе учений подальше от границы с обеих сторон, о согласовании предельной дистанции для сближения боевых самолетов и кораблей, ряд других мер деэскалации и деконфликтинга, мер доверия", - добавил министр.

"Все это отвергалось в течение последних двух-трех лет, сейчас все это предлагается обсуждать", - сказал Лавров.

США и НАТО в среду, 26 января направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности.