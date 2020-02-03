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Сурок в Ленинградской области предсказал россиянам раннюю весну

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сурок Фил из контактного зоопарка "Приют Белоснежки" в Волосовском районе Ленинградской области предсказал раннее наступление весны.

Как сообщил "Интерфаксу" директор зоопарка Геннадий Натекин, Фил традиционно дает прогноз на весну 2 февраля - в День сурка. "Мы их изымаем из нор, наши ветеринары их осматривают на предмет того, может ли сурок производить прогноз. После этого ветеринар выносит свой вердикт. Затем мы смотрим, боится ли сурок своей тени. В этот раз он не испугался тени, а это означает, согласно традиции, что в ближайшие шесть недель начнется весна", - сказал Натекин.

Он отметил, что сурок дает прогноз на предстоящую весну четвертый год подряд. "Климат меняется, каждое животное это чувствует. За все три сезона сурки никогда не ошибались", - добавил директор зоопарка.

В воскресенье, 2 февраля, знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони предсказал раннее наступление весны и в США.

Ленинградская область Приют Белоснежки Геннадий Натекин

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