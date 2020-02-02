Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

"Весна будет ранней, это точно", - говорится в предсказании, которое зачитал представитель организации "Ближний круг".

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Но если сурок не видит своей тени и спокойно выходит из норы - это, наоборот, служит предсказанием ранней весны.

Традицию поддерживают члены организации "Ближний круг".

Они собираются в лесу Гобблерз-Ноб, надев черные пальто и цилиндры. Сурка вынимают из импровизированной норы, после чего, как утверждают в "Ближнем круге", он сообщает главе организации, будет ли зима долгой или же скоро наступит весна. Глава организации затем указывает, какой из двух лежащий перед ним свитков с предсказаниями зачитать.