Что случилось этой ночью: четверг, 3 февраля

Назначение Поклонской, заявление госдепа о публикации ответа США и НАТО в El Pais, погода в Москве

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В госдепе заявили, что не делали достоянием общественности ответ США и НАТО для РФ. Представитель ведомства Нед Прайс, комментируя материал испанской газеты El Pais, предположил, что источник утечки, "рассчитывал пораздражать США".

- Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества. До этого Владимир Путин освободил ее от обязанностей посла России в республике Кабо-Верде.

- Путин и Джонсон согласились, что ухудшение ситуации вокруг Украины не принесет пользы. Британский премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимость включить Украину в переговорный процесс. Кроме того, Джонсон и Путин приветствовали диалог Лондона и Москвы по таким вопросам, как климатические изменения, ситуация в Афганистане и соглашение по ядерной программе Ирана.

- Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг. Согласно прогнозу, днем в Москве ожидается от 4 до 6 градусов мороза.

- В Вашингтоне перестали называть "неизбежной" эскалацию вокруг Украины. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что определение "неизбежная" дает сигнал, который США "на самом деле не собирались направлять". Псаки уточнила, что в подавляющем большинстве случаев она говорила "о возможности вторжения на Украину в любое время".

- Овечкин пропустит матч всех звезд НХЛ из-за ковида, который пройдет 5 февраля.