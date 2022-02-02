Путин и Джонсон согласились, что ухудшение ситуации вокруг Украины не принесет пользы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Усугубление ситуации вокруг Украины не принесет пользы кому-либо, к такому выводу пришли в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент РФ Владимир Путин, сообщили на Даунинг-стрит.

"Лидеры согласились, что ухудшение обстановки не отвечает чьим-либо интересам. Премьер-министр подчеркнул важность диалога и дипломатии и необходимость включить Украину в переговорный процесс", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили на Даунинг-стрит, Джонсон и Путин приветствовали диалог Лондона и Москвы по таким вопросам, как климатические изменения, ситуация в Афганистане и соглашение по ядерной программе Ирана.

"Они согласились использовать этот дух диалога в нынешней напряженной ситуации с целью добиться мирного ее урегулирования", - говорится в сообщении.

При этом Джонсон заявил Путину, что НАТО является оборонительным альянсом, и все демократические страны имеют право претендовать на вступление в организацию, в том числе Украина.

"Премьер-министр подчеркнул, что, в соответствии с политикой открытых дверей НАТО, все европейские демократии имеют право претендовать на членство в НАТО. Это право полностью относится к Украине", - говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.