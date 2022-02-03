В госдепе заявили, что не делали достоянием общественности ответ США и НАТО для РФ

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп США не делал достоянием общественности документы с выражением американских позиций по обеспечению безопасности в Европе, сообщил в среду на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.

"Мы не публиковали эти документы", - сказал он, комментируя материал испанской газеты "Паис", отметив, что в связи с этим не хотел бы высказывать какие-либо домыслы.

"Каким бы не был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но, я думаю, там осознали ошибку, там поняли, что усилия не увенчались успехом", - сказал Прайс.

Ранее в среду испанская газета "Паис" опубликовала документ, в котором содержится ответ США и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года".

Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц.