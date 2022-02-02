Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская. Архивное фото Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Наталью Поклонскую от обязанностей посла России в республике Кабо-Верде и другим указом назначил ее заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Тексты указов опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее МИД России сообщил, что отъезд Поклонской послом РФ на Кабо-Верде не состоится из-за того, что у нее "изменились личные обстоятельства".

Президент РФ назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде 13 октября 2021 года. До этого Поклонская прошла обучение в Дипломатической академии МИД России.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России. В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку "Единой России". Сначала она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.