Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Прекращение вещания Deutsche Welle в РФ, проверка резкого роста цен на ПЦР-тесты и обеспокоенность НАТО российско-белорусскими учениями

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России будет прекращено вещание Deutsche Welle. У телерадиокомпании закроют корпункт в РФ, аннулируют аккредитацию всех сотрудников российского бюро, инициируют процедуру признания СМИ-иноагентом. Это ответная мера России на запрет работы RT DE в Германии. МИД также подготовит список лиц, причастных к этому решению, которым запретят въезд в РФ. В DW назвали абсурдной реакцию российских властей.

- Роман Протасевич намерен судиться с Ryanair. Задержанный в результате принудительной посадки самолета в Минске белорусский оппозиционер планирует подать иск к авиакомпании.

- Российские приставы прекратили дела о взысканиях долгов с Telegram. Компания погасила оставшуюся задолженность - 11 млн рублей - по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

- Генпрокурор РФ потребовал проверить обоснованность подорожания ПЦР-тестов в стране. Проверку проведут после публикаций в СМИ информации о том, что анализы в клиниках и тесты в аптеках значительно подорожали с начала года. В СПЧ призвали сделать тесты на COVID предельно дешевыми или бесплатными.

- В Кремле рассказали, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне. Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ и глава Чечни действительно встретились 2 февраля. Они обсудили социальные, экономические вопросы, а также деятельность правоохранительных органов. Обсуждалась ли на этой встрече ситуация с семьей Янгулбаева, Песков не сообщил. Кадыров отметил, что получил от Путина поддержку действий властей Чечни.

- В НАТО заявили о крупнейшем со времен холодной войны наращивании сил РФ в Белоруссии. Речь идет о направлении на учения 30 тыс. российских военных, ракетных комплексов "Искандер", истребителей Су-35, а также систем ПВО С-400. Министр обороны РФ рассказал о планах проведения в 2022 году более 20 совместных военных учений с Белоруссией.

- ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе. У европейских властей появилась возможность реагировать на новые штаммы без введения ковидных ограничений, просто продолжая вакцинацию и ревакцинацию населения, заметили в организации. В России за сутки выросло число заболевших коронавирусом и госпитализированных, но власти не планируют вводить локдаун.