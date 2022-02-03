Поиск
Фристайл13:00Женщины. Квалификация 1Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Швейцария - Канада 1:12Подробнее
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа B Китай - Чехия 1:3Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:04Заразились
на 03.02В России 12 284 564+155 768В мире 384 859 233+3 175 373

Что произошло за день: четверг, 3 февраля

Прекращение вещания Deutsche Welle в РФ, проверка резкого роста цен на ПЦР-тесты и обеспокоенность НАТО российско-белорусскими учениями

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России будет прекращено вещание Deutsche Welle. У телерадиокомпании закроют корпункт в РФ, аннулируют аккредитацию всех сотрудников российского бюро, инициируют процедуру признания СМИ-иноагентом. Это ответная мера России на запрет работы RT DE в Германии. МИД также подготовит список лиц, причастных к этому решению, которым запретят въезд в РФ. В DW назвали абсурдной реакцию российских властей.

- Роман Протасевич намерен судиться с Ryanair. Задержанный в результате принудительной посадки самолета в Минске белорусский оппозиционер планирует подать иск к авиакомпании.

- Российские приставы прекратили дела о взысканиях долгов с Telegram. Компания погасила оставшуюся задолженность - 11 млн рублей - по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

- Генпрокурор РФ потребовал проверить обоснованность подорожания ПЦР-тестов в стране. Проверку проведут после публикаций в СМИ информации о том, что анализы в клиниках и тесты в аптеках значительно подорожали с начала года. В СПЧ призвали сделать тесты на COVID предельно дешевыми или бесплатными.

- В Кремле рассказали, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне. Дмитрий Песков подтвердил, что президент РФ и глава Чечни действительно встретились 2 февраля. Они обсудили социальные, экономические вопросы, а также деятельность правоохранительных органов. Обсуждалась ли на этой встрече ситуация с семьей Янгулбаева, Песков не сообщил. Кадыров отметил, что получил от Путина поддержку действий властей Чечни.

- В НАТО заявили о крупнейшем со времен холодной войны наращивании сил РФ в Белоруссии. Речь идет о направлении на учения 30 тыс. российских военных, ракетных комплексов "Искандер", истребителей Су-35, а также систем ПВО С-400. Министр обороны РФ рассказал о планах проведения в 2022 году более 20 совместных военных учений с Белоруссией.

- ВОЗ увидела шанс на окончание пандемии COVID-19 в Европе. У европейских властей появилась возможность реагировать на новые штаммы без введения ковидных ограничений, просто продолжая вакцинацию и ревакцинацию населения, заметили в организации. В России за сутки выросло число заболевших коронавирусом и госпитализированных, но власти не планируют вводить локдаун.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ

Путин поручил проработать перезапуск программы утилизации старых авто в РФ
Пандемия коронавируса

Путин заявил об отсутствии планов введения локдауна из-за коронавируса

В России будет прекращено вещание телерадиокомпании Deutsche Welle

Пандемия коронавируса

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Российские регионы продолжили отправлять школьников на дистант или каникулы

Адвокат сообщила о нарушении прав заключенных в колонии под Саратовом

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Экс-директор предприятия "Роскосмоса" получил пять лет за присвоение 20 млн руб.

Atomyze первой получила лицензию ЦБ на управление цифровыми финактивами

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый февраль в России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });