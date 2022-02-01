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ИКАО нашла пробелы в данных Минска по инциденту с самолетом Ryanair

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO, ИКАО) выразил обеспокоенность в связи с тем, что в информации, которую предоставил Минск по инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, есть пробелы.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Также в ходе расследования инцидента были выявлены противоречия "относительно важнейших аспектов фактической реконструкции событий", - говорится в заявлении ИКАО.

Руководящий совет призвал следственную комиссию ИКАО продолжать работу, чтобы "установить недостающие факты", а также призвал все стороны, причастные к инциденту, сотрудничать с этой комиссией.

В январе ИКАО выпустила доклад о расследовании инцидента. Совет ИКАО 31 января обсудил дальнейшие действия в связи со случившимся.

В докладе ИКАО назвала ложной информацию об угрозе взрыва на борту пассажирского самолета, из-за которой он был посажен в Минске по пути из Афин в Вильнюс. Однако организация подчеркнула, что не может обвинить "какое-либо лицо или государство в совершение этого акта незаконного вмешательства".

По оценке МИД Литвы, в докладе ИКАО были "указаны явные и грубые нарушения", но "не хватает тех, кто скрывается за этими нарушениями, кто это сделал". Директор департамента авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский, в свою очередь, подчеркивал, что в докладе ИКАО фактов принуждения к посадке со стороны белорусского истребителя не приведено.

Самолет Ryanair был вынужденно посажен в Минске 23 мая, до посадки его сопровождал истребитель ВВС Белоруссии. После посадки с борта был снят белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его подруга - россиянка София Сапега. Оба были сначала арестованы, затем переведены под домашний арест. Сапегу скоро будут судить.

Литва Белоруссия Польша Ryanair ИКАО Артем Сикорский Роман Протасевич

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