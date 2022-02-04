Латвия предложила Deutsche Welle перенести офис из Москвы в Ригу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр юстиции Латвии Янис Борданс (Новая консервативная партия) предлагает перенести московский офис немецкой общественной вещательной организации Deutsche Welle ("Немецкая волна") в Ригу, если Россия не отменит предписание о его закрытии, сообщили в Новой консервативной партии.

Борданс подчеркнул, что Рига – ближайший к Москве крупный город, откуда Deutsche Welle сможет и дальше сообщать актуальные новости из России, Белоруссии и всего региона. Также Рига является центром балтийской авиации и имеет высокоразвитую инфраструктуру информационных технологий.

"Латвия занимает лидирующие позиции по индексу свободы прессы в мире, поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважать", - заявил Борданс.

Он считает, что открытие офиса Deutsche Welle в Риге было бы выгодно не только для самой организации, но и для Латвии, так как позволит познакомить немецкую общественность с республикой и повысить престиж страны как туристического объекта.

Предложение о переносе офиса планируется направить руководству Deutsche Welle в ближайшее время, а в случае заинтересованности Латвия окажет поддержку в переносе офиса в Ригу, сказал министр.

Накануне МИД РФ объявил, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

В МИД Германии сочли, что сравнивать ситуацию с вещанием Deutsche Welle на РФ и вещанием в Германии RT DE неприемлемо.

"Мы четко отвергаем сравнение между Deutsche Welle и вещателем RT DE. Deutsche Welle работает как независимая медиаорганизация, сотрудники которых уже годы работают в России внештатными журналистами на основе местных законов и с соответствующим разрешением. RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение", - сказала представитель министерства.

По ее словам, для RT DE в Германии действуют такие же правила, как и для других вещателей.