Шольц не станет отменять поездку в Москву из-за ситуации с Deutsche Welle

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Решение российских властей запретить вещание Deutsche Welle в стране и лишить корреспондентов компании аккредитации не повлияет на планы канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Москву 15 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер.

"Я вам только что сказал, что он поедет. Мне нечего добавить", - сказал он журналистам в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.

Комиссия по лицензированию и надзору Германии Die Medienanstalten запретила RT DE спутниковое и мобильное интернет-вещание в Германии, потому что медиакомпания не запрашивала и не получала германскую лицензию. Российский МИД в ответ объявил, что Deutsche Welle будет запрещено вещание в России, ее корпункт в Москве будет закрыт, а сотрудники - лишены аккредитации.

Предстоящий визит Шольца в Россию ранее подтвердили в Кремле. Там добавили, что канцлер обсудит с президентом Владимиром Путиным двусторонние отношения, переговоры о требованиях Москвы гарантий безопасности и урегулирование "внутриукраинского конфликта".