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Госдеп США поддержал Deutsche Welle после закрытия ее московского офиса

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осудили решение России закрыть московский офис германской медакомпании Deutsche Welle (DW).

"США осуждают решение российского правительства закрыть московский офис Deutsche Welle", - написал он в твиттере.

Московское бюро Deutsche Welle прекратило свою работу с утра пятницы в соответствии с требованиями российских властей. В МИД РФ 3 февраля сообщили, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании DW в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

"Решение России закрыть бюро Deutsche Welle в Москве стало "сильным шоком" для персонала. Команда прекратила свою работу рано утром в пятницу после того, как их полномочия были отозваны", - говорится в сообщении на англоязычном сайте DW.

Прайс добавил, что США "солидарны с Deutsche Welle и Германией перед лицом репрессий Москвы в отношении независимых СМИ, политической оппозиции и гражданского общества".

В МИД России 3 февраля сообщили, что Россия аннулирует аккредитации всех сотрудников германской телерадиокомпании DW в стране, закроет московское бюро и запретит компании вещание в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

В Берлине на это сказали, что DW в России не нарушала закон, правительство Германии не может влиять на решения медиарегулятора и назвали решение Москвы политическим. МИД России 4 февраля допустил, что пойдет на нормализацию ситуации, но только в ответ на соответствующие шаги Берлина.

Deutsche Welle Россия США

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