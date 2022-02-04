Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Берлин назвал политическим запрет вещания Deutsche Welle в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Представитель правительства Германия призвал российские власти не использовать проблемы вещателя RT DE с лицензией в Германии как повод для лишения аккредитации сотрудников московского корпункта Deutsche Welle.

"Политически мотивированная реакция неприемлема и неадекватна. Призываем не использовать проблемы с лицензией для ограничения свободы слова, - сказал он журналистам. - Правительство жестко осуждает меры против Deutsche Welle".

По его словам, запретил вещание RT DE германский медиарегулятор Die Medienanstalten, правительство не может влиять на его решения, а RT DE может его оспорить.

2 февраля Die Medienanstalten запретил RT DE спутниковое и мобильное интернет-вещание в Германии, потому что вещатель не запрашивал на это лицензию и не имел ее. 3 февраля российский МИД объявил, что в России с 4 февраля будет запрещено вещание Deutsche Welle, корпункт медиакомпании в Москве будет закрыт, его сотрудники лишатся аккредитации, а также будет инициирована процедура признания Deutsche Welle иноагентом.

Германский МИД в тот же день заявил, что в отличие от государственной RT, Deutsche Welle не является государственным СМИ, а независимо. Кроме того, по его данным, сотрудники Deutsche Welle работали в России в соответствии с российскими законами, тогда как RT, вопреки законам, вещала без лицензии.

Deutsche Welle Германия МИД Вольфганг Бюхнер RT DE

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО Столтенберг станет новым главой ЦБ Норвегии

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Состояние Марка Цукерберга рухнуло почти на $30 млрд за один день

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Украина планирует в феврале импортировать из Венгрии 130 млн кубометров газа

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

ЕС подготовил санкции против РФ, касающиеся высокотехнологичных комплектующих

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Путин прибыл в Пекин

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });