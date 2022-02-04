Берлин назвал политическим запрет вещания Deutsche Welle в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Представитель правительства Германия призвал российские власти не использовать проблемы вещателя RT DE с лицензией в Германии как повод для лишения аккредитации сотрудников московского корпункта Deutsche Welle.

"Политически мотивированная реакция неприемлема и неадекватна. Призываем не использовать проблемы с лицензией для ограничения свободы слова, - сказал он журналистам. - Правительство жестко осуждает меры против Deutsche Welle".

По его словам, запретил вещание RT DE германский медиарегулятор Die Medienanstalten, правительство не может влиять на его решения, а RT DE может его оспорить.

2 февраля Die Medienanstalten запретил RT DE спутниковое и мобильное интернет-вещание в Германии, потому что вещатель не запрашивал на это лицензию и не имел ее. 3 февраля российский МИД объявил, что в России с 4 февраля будет запрещено вещание Deutsche Welle, корпункт медиакомпании в Москве будет закрыт, его сотрудники лишатся аккредитации, а также будет инициирована процедура признания Deutsche Welle иноагентом.

Германский МИД в тот же день заявил, что в отличие от государственной RT, Deutsche Welle не является государственным СМИ, а независимо. Кроме того, по его данным, сотрудники Deutsche Welle работали в России в соответствии с российскими законами, тогда как RT, вопреки законам, вещала без лицензии.