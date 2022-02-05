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Ряд членов СБ ООН осудил ракетные испытания КНДР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На состоявшемся по инициативе США заседании СБ ООН по ракетным пускам КНДР некоторые его члены охарактеризовали запуск Пхеньяном в минувшее воскресенье баллистической ракеты как "значительную эскалацию", которая "направлена на дальнейшую дестабилизацию региона".

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания зачитала журналистам подготовленный американской стороной текст совместного заявления, в котором говорится: "Мы призываем всех членов Совета единодушно выступить с осуждением этих опасных и незаконных актов. Цена продолжающегося молчания совета слишком высока. Это придаст КНДР смелости и дальше бросать вызов международному сообществу".

В нем также содержится призыв к Северной Корее "прекратить дестабилизирующие действия и вернуться к диалогу".

Заявление поддержали США, Албания, Бразилия, Франция, Ирландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания, а также не входящая в настоящее время в Совбез Япония.

В то же время, постпред Китая Чжан Цзюнь заявил, что "ключ к решению ракетной проблемы КНДР находится в руках у США".

Он сказал, что если Вашингтон реально стремится к этому, то должен проявить "больше искренности и гибкости".

"Следует предложить более привлекательные и более практичные, более гибкие подходы, политику и действия для решения проблем Северной Кореи", - заявил китайский дипломат журналистам.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что Совбез должен выступить с заявлениями только в том случае, если это "полезно для деэскалации напряженности".

В минувшее воскресенье Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По оценкам военных экспертов, снаряд являлся баллистической ракетой. По данным южнокорейских военных, пуск был произведен из северной провинции Чаган, ракета пролетела около 800 км на максимальной высоте 2 тысячи км.

В свою очередь, Пхеньян подтвердил в понедельник, что провел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году. После него высокопоставленный представитель американской администрации сообщил журналистам на условиях анонимности, что Соединенные Штаты обратились с призывом к Северной Корее начать прямые переговоры без предварительных условий по вопросам ее ядерной и ракетной программ.

ООН КНДР

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