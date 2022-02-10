Президент Южной Кореи считает, что встреча Байдена и Ким Чен Ына - вопрос времени

Сам Мун Чжэ Ин готов встретиться с северокорейским лидером в любом формате и без предварительных условий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся, несмотря на зашедшие в тупик отношения между двумя странами, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью агентству Yonhap.

"Поскольку диалог - единственный способ решить проблемы, ожидается, что в конечном итоге состоится встреча между президентом Байденом и председателем Ким Чен Ыном. Это всего лишь вопрос времени", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он напомнил, что Байден неоднократно выражал готовность активно участвовать в переговорах по урегулированию проблем с Северной Кореей.

"США также прилагают практические усилия для установления контактов с Северной Кореей, последовательно подчеркивая, что вопрос денуклеаризации Корейского полуострова является одним из приоритетов внешней политики администрации и что США готовы встретиться с Северной Кореей в любое время и в любом месте без предварительных условий", - отметил южнокорейский лидер.

Он выразил надежду, что если встреча Байдена и Ким Чен Ына состоится, то, в отличие от саммита в Ханое, на ней будет достигнут "существенный прогресс в направлении денуклеаризации полуострова, установления мирного режима и нормализации отношений между Северной Кореей и США".

Мун Чжэ Ин также заявил, что готов провести межкорейский саммит без предварительных условий в любом формате, который захочет Северная Корея.

"До тех пор, пока есть готовность к диалогу, не имеет значения, будет ли саммит проходить лицом к лицу или будет виртуальным. Любой метод, который захочет Северная Корея, будет приемлемым", - сказал он.

Мун Чжэ Ин добавил, что предстоящие президентские выборы в Южной Корее и их результаты могут сделать проведение межкорейского саммита "нецелесообразным".

Тем не менее он отметил, что, если Северная Корея отменит свой мораторий на испытания ракет большой дальности, то Корейский полуостров мгновенно вернется в состояние кризиса, как было пять лет назад.

"Предотвращение такого кризиса посредством постоянного диалога и дипломатии будет задачей, которую политические лидеры соответствующих стран должны выполнить сообща", - сказал он.

С начала этого года КНДР провела череду испытательных запусков ракет. Ряд членов СБ ООН осудили северокорейские испытания.