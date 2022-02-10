Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0ПодробнееКёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 6:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Президент Южной Кореи считает, что встреча Байдена и Ким Чен Ына - вопрос времени

Сам Мун Чжэ Ин готов встретиться с северокорейским лидером в любом формате и без предварительных условий

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся, несмотря на зашедшие в тупик отношения между двумя странами, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в интервью агентству Yonhap.

"Поскольку диалог - единственный способ решить проблемы, ожидается, что в конечном итоге состоится встреча между президентом Байденом и председателем Ким Чен Ыном. Это всего лишь вопрос времени", - сказал Мун Чжэ Ин.

Он напомнил, что Байден неоднократно выражал готовность активно участвовать в переговорах по урегулированию проблем с Северной Кореей.

"США также прилагают практические усилия для установления контактов с Северной Кореей, последовательно подчеркивая, что вопрос денуклеаризации Корейского полуострова является одним из приоритетов внешней политики администрации и что США готовы встретиться с Северной Кореей в любое время и в любом месте без предварительных условий", - отметил южнокорейский лидер.

Он выразил надежду, что если встреча Байдена и Ким Чен Ына состоится, то, в отличие от саммита в Ханое, на ней будет достигнут "существенный прогресс в направлении денуклеаризации полуострова, установления мирного режима и нормализации отношений между Северной Кореей и США".

Мун Чжэ Ин также заявил, что готов провести межкорейский саммит без предварительных условий в любом формате, который захочет Северная Корея.

"До тех пор, пока есть готовность к диалогу, не имеет значения, будет ли саммит проходить лицом к лицу или будет виртуальным. Любой метод, который захочет Северная Корея, будет приемлемым", - сказал он.

Мун Чжэ Ин добавил, что предстоящие президентские выборы в Южной Корее и их результаты могут сделать проведение межкорейского саммита "нецелесообразным".

Тем не менее он отметил, что, если Северная Корея отменит свой мораторий на испытания ракет большой дальности, то Корейский полуостров мгновенно вернется в состояние кризиса, как было пять лет назад.

"Предотвращение такого кризиса посредством постоянного диалога и дипломатии будет задачей, которую политические лидеры соответствующих стран должны выполнить сообща", - сказал он.

С начала этого года КНДР провела череду испытательных запусков ракет. Ряд членов СБ ООН осудили северокорейские испытания.

Южная Корея КНДР США Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Джо Байден

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Fox Business сообщил о готовности соцсети Трампа к запуску в марте

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

Председатель ОБСЕ посетит Москву 15 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });