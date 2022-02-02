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США призвали Совбез ООН провести заседание по КНДР в связи с пуском Пхеньяном ракеты

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США призвали Совет Безопасности ООН провести заседание в четверг для обсуждения последнего запуска ракеты Северной Кореей, сообщает Associated Press со ссылкой на дипломатов.

Представительство США при ООН добивается проведения в четверг закрытого консультативного совещания Совета Безопасности ООН по КНДР, рассказали источники агентства.

В последний раз Совбез ООН собирался 10 января, через несколько дней после запуска КНДР гиперзвуковой ракеты.

В минувшее воскресенье Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По оценкам военных экспертов, снаряд являлся баллистической ракетой. По данным южнокорейских военных, пуск был произведен из северной провинции Чаган, ракета пролетела около 800 км на максимальной высоте 2 тысячи км.

В свою очередь, Пхеньян подтвердил в понедельник, что провел испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности.

Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

В 2018 году северокорейский лидер Ким Чен Ын на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом обязался отказаться от пусков МБР и ядерных испытаний.

США КНДР ООН

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