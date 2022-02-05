Постпред Ульянов заявил, что давление США способствует продвижению ядерной программы Ирана

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение США о восстановлении исключений из режима антииранских санкций может замедлить реализацию Ираном своей ядерной программы, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вероятно, исключения могут замедлить это (ядерную программу Ирана - ИФ)", - написал дипломат в твиттере.

Hatred is a bad advisor. Clear provisions of the Iranian nuclear deal are totally misinterpreted by opponents.The US maximum pressure policy remains the major factor of the advancement of the Iranian nuclear programme. Probably waivers can slow it down. https://t.co/MEy6kSGRkA — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 5, 2022

Тем не менее, он подчеркнул: "Четкие положения иранской ядерной сделки полностью неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остается основным фактором продвижения иранской ядерной программы".

Как сообщают СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен подписал в пятницу восстановление действия исключений из санкционного режима, которые позволят Тегерану привлекать иностранных партнеров к работам над мирными ядерными исследованиями.

Вашингтоне заявляют, что это имеет решающее значение для того, чтобы побудить Иран согласиться на возвращение в выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), следует из сообщений. Переговоры по этому вопросу продолжаются в Вене.

Представитель госдепа сообщил журналистам, что это можно расценивать как сближение позиций на переговорах, но не "уступки Ирану".