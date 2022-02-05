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Постпред Ульянов заявил, что давление США способствует продвижению ядерной программы Ирана

Постпред Ульянов заявил, что давление США способствует продвижению ядерной программы Ирана
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Решение США о восстановлении исключений из режима антииранских санкций может замедлить реализацию Ираном своей ядерной программы, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Вероятно, исключения могут замедлить это (ядерную программу Ирана - ИФ)", - написал дипломат в твиттере.

Тем не менее, он подчеркнул: "Четкие положения иранской ядерной сделки полностью неверно истолковываются оппонентами. Политика максимального давления США остается основным фактором продвижения иранской ядерной программы".

Как сообщают СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен подписал в пятницу восстановление действия исключений из санкционного режима, которые позволят Тегерану привлекать иностранных партнеров к работам над мирными ядерными исследованиями.

Вашингтоне заявляют, что это имеет решающее значение для того, чтобы побудить Иран согласиться на возвращение в выполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), следует из сообщений. Переговоры по этому вопросу продолжаются в Вене.

Представитель госдепа сообщил журналистам, что это можно расценивать как сближение позиций на переговорах, но не "уступки Ирану".

США Иран Вена Михаил Ульянов

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