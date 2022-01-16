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В Вене встретилась рабочая группа по отмене санкций против Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в воскресенье обсуждают вопрос отмены санкций против Ирана, заявил координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.

"Встреча рабочей группы по отмене санкций проходит сейчас в (гостинице - ИФ) "Кобург". На сегодня запланированы еще встречи", - написал он в твитере.

Мора отметил, что успех венских переговоров пока не предопределен, поэтому необходимо вести подобные комплексные переговоры. Также он пожелал успеха их участникам.

Подтвердил проведение переговоров по вопросу снятия санкций с Тегерана и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как отметил он в твиттере, "рабочая группа по отмене санкций встретилась сегодня в рамках венских переговоров по СВПД".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене, в настоящее время идет восьмой раунд.

Вена СВПД Иран

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