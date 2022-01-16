В Вене встретилась рабочая группа по отмене санкций против Ирана

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Участники венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в воскресенье обсуждают вопрос отмены санкций против Ирана, заявил координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора.

"Встреча рабочей группы по отмене санкций проходит сейчас в (гостинице - ИФ) "Кобург". На сегодня запланированы еще встречи", - написал он в твитере.

Working Group on sanctions lifting meeting right now at Coburg. More meetings scheduled for today. Success of #ViennaTalks on #JCPOA is still uncertain, what"s only logical in such a complex negotiation. But, as coordinator I can"t but commend delegations commitment to a success. pic.twitter.com/xTPCLmpKKp — Enrique Mora (@enriquemora_) January 16, 2022

Мора отметил, что успех венских переговоров пока не предопределен, поэтому необходимо вести подобные комплексные переговоры. Также он пожелал успеха их участникам.

Подтвердил проведение переговоров по вопросу снятия санкций с Тегерана и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Как отметил он в твиттере, "рабочая группа по отмене санкций встретилась сегодня в рамках венских переговоров по СВПД".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене, в настоящее время идет восьмой раунд.