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Израиль заблокировал передачу оружия своего производства Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Израиль сообщил странам Балтии, что заблокирует поставки израильского оружия Украине третьими странами, сообщило издание "Зеркало недели".

"После оглашения странами Балтии - Эстонией, Латвией и Литвой информации о полученном разрешении от США на передачу Украине оружия американского производства в рамках усилий по поддержке Киева перед потенциальным российским вторжением Минобороны Израиля сообщило трем странам Балтии, что их возможный запрос о передаче оружия израильского производства будет отклонен", - говорится в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Согласно сообщению, данное решение вызвано желанием Израиля сбалансировать свои отношения с Россией.

"Как и США, Израиль изначально утвердил строгие правила для конечных потребителей по продаже оружия, которые юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения начального производителя. Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства", - говорится в сообщении.

В министерствах обороны стран Балтии эту информацию не подтвердили.

Минобороны Израиля отказалось комментировать эту информацию, но анонимные источники в израильском военном ведомстве отметили деликатность политики, которую правительство Израиля должно вести, когда дело касается России.

Израиль Минобороны Израиля Украина

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