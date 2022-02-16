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Кремль не ждет скорой ремиссии "западной истерии" по поводу "вторжения" РФ на Украину

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Истерия в западных СМИ по поводу угрозы российского вторжения на Украину будет продолжаться, но в Кремле рассчитывают, что иностранные журналисты будут хотя бы признавать, что то или иное их предсказание по этому поводу в очередной раз не сбылось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, можно ли считать не оправдавшиеся сообщения западных СМИ о том, что Россия должна была напасть на Украину в ночь на 16 февраля, кульминацией "информационной истерии".

"Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", - ответил Песков.

"Но очень важно, чтобы все-таки представители западных СМИ, в данном случае британских, хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось", - добавил он.

США и другие страны Запада с осени 2021 года сообщают о наращивании российских войск у границы с Украиной. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

Украина Дмитрий Песков

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