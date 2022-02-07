Минтранс Индонезии отменил закрытие аэропорта Джакарты для туристов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минтранс Индонезии сначала объявил, что временно запрещает прилетающим из-за рубежа авиапассажирам использовать аэропорт Джакарты из-за всплеска в городе COVID-19, вызванного штаммом "омикрон". Как пишет Jakarta Post, 7 февраля ведомство заявило, что в сообщении о запрете была ошибка.

Первоначальное объявление касалось иностранных туристов, а также граждан Индонезии, прилетающих на родину из-за границы. Им разрешался въезд в страну только через аэропорты Бали, Батама и острова Бинтан, но в опубликованном списке не было аэропорта Джакарты. Сообщая об этом, СМИ отмечали, что за воскресенье суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране превысил 36 тысяч новых случаев и что в Джакарте коечные мощности заполнены на 60%.

Однако затем Минтранс уточнил, что слово "только" было внесено в распоряжение со списком аэропортов, открытых для иностранцев, по ошибке. Имелось в виду, что иностранные туристы и путешествовавшие за рубеж индонезийцы могут, в частности, использовать аэропорты Бали, Батама и Бинтана.

Бали только 3 февраля принял принял первый за почти два года авиарейс с иностранными туристами. Это были в основном турагенты, которые должны оценить готовность острова к приему туристов.