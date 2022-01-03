В Индонезии из-за "омикрона" начнут массово предлагать бустеры вакцин

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Медицинские службы Индонезии с 12 января смогут предложить населению страны бустерные дозы вакцин против COVID-19, сообщил в понедельник телеканал Channel NewsAsia.

"Решение было принято президентом страны, и программа стартует 12 января", - заявил глава Минздрава Индонезии Буди Гунади Садикин.

Телеканал напоминает, что медицинские работники в Индонезии получали бустерные дозы вакцин в июле. Теперь дополнительными дозами смогут вакцинироваться все взрослые жители Индонезии, кто привился второй дозой шесть месяцев назад. По словам Садикина, в январе под действие программы бустерных доз вакцин подпадает 21 млн человек.

Министр отметил, что для вакцинации бустерами Индонезии понадобится примерно 230 млн доз препаратов, причем поставки половины из них страна уже обеспечила.

Тем временем, по данным Channel NewsAsia, в Индонезии с населением 270 млн человек курс вакцинации завершили 42% населения. Используются препараты китайской компании Sinovac, компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Между тем в Индонезии с минувшего декабря зафиксировано свыше 150 случаев заболевания штаммом "омикрон", большинство связано с путешественниками из-за рубежа. Отмечены случаи внутренней передачи "омикрона" – в столице Джакарте, во втором по величине городе страны Сурабая на востоке острове Ява, на острове Бали, в городе Медан на острове Суматра.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в Индонезии за время пандемии выявили свыше 4,26 млн случаев заражения коронавирусом, более 144 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 4,11 млн человек.