В Индонезии выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Индонезии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон". Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Омикрон" обнаружили у уборщика одной из больниц Джакарты. У пациента не наблюдается никаких симптомов, в настоящее время он находится на карантине в больнице, в которой работал. Это медучреждение было создано в 2020 году на базе деревни для атлетов, построенной к Азиатским играм 2018 года, специально для лечения больных коронавирусом.

Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин призвал жителей страны продолжать соблюдать противоэпидемические меры, а также увеличить количество тестов на COVID-19 и ускорить процесс вакцинации.

За весь период пандемии в Индонезии было выявлено более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом и почти 144 тыс. смертей от заболевания.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР и уже выявлен в ряде других стран. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.