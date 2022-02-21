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Южная Корея призвала КНДР возобновить диалог

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство по делам объединения двух Корей призвало КНДР вернуться к диалогу, сообщает "Ренхап".

"Мы еще раз призываем Северную Корею выбрать путь диалога и сотрудничества во имя мира и стабильности на Корейском полуострове", - заявила официальный представитель министерства по делам объединения Ли Чон Чжу.

По ее словам, южнокорейская сторона внимательно следит за действиями Севера.

"Министерство по делам объединения внимательно следит за действиями Северной Кореи, готовясь ко всем вариантам, вместо того, чтобы делать поспешные выводы относительно следующих шагов Севера", - отметила она.

В этом году Пхеньян произвел запуск семи ракет. Последний пуск баллистической ракеты средней дальности прошел 30 января.

Существуют предположения, что КНДР воздержалась от проведения ракетных испытаний в период Олимпийских игр, которые проходили с 4 по 20 февраля в Пекине, и может возобновить их после.

Южная Корея КНДР

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