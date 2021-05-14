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Зеленский счел, что Медведчук лишился статуса олигарха

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский расценивает последние события вокруг народного депутата Украины фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука как исключение его из круга украинских олигархов.

"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности. Будут еще "минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами", - написал Зеленгский в своей колонке в журнале "Фокус" в пятницу.

По его словам, на примере Медведчука "можно увидеть, что такое статус олигарха". "Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет. Вот в чем смысл нашей политики деолигархизации", - написал президент.

Глава государства анонсировал, что в ближайшее время обществу будет представлен фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против нардепа фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с Медведчуком.

15 апреля Зеленский по итогам заседания СНБО заявил об инициативе по разработке законопроекта в отношении олигархов с целью ограничения их влияния на политику и принятие законов на Украине.

11 мая Медведчук и Козак были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. 14 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест.

Сам Медведчук считает обвинения в свой адрес политически мотивированными и давлением на оппозицию.

Владимир Зеленский Виктор Медведчук Украина

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