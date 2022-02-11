Советник Байдена выступил за введение санкций против РФ в случае ее нападения на Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американская администрация по-прежнему выступает за введение санкций против России только в том случае, если РФ начнет нападение на Украину, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент считает, что санкции должны быть нацелены на то, чтобы оказывать сдерживающий эффект. И для того, чтобы они работали и сдерживали, мы должны действовать так: если Россия начинает движение (на Украину - ИФ), то тогда санкции будут введены", - сказал Салливан.

"Мы считаем, что это правильная логика", - добавил он.

Как сообщалось, некоторые конгрессмены США настаивают на том, чтобы ввести часть подготовленных санкций против России сразу: вне зависимости от того, будет ли совершено нападение на Украину.