МИД Эстонии рекомендовал гражданам страны покинуть Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В связи с ситуацией вокруг Украины МИД Эстонии рекомендовал гражданам вернуться в страну.

"В связи с возросшей угрозой военных действий (...) рекомендуем без крайней необходимости не выезжать на Украину. Граждан Эстонии, находящихся на Украине, просят учесть важность своего пребывания на Украине и, по возможности, вернуться в Эстонию", говорится в сообщении МИД.

Граждан Эстонии, находящихся на Украине, обязательно просят зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел.