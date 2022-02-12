СМИ сообщили, что ЕС не планирует вывозить своих сотрудников с Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз на данном этапе не собирается проводить эвакуацию своего персонала с Украины, сообщает Bloomberg.

"ЕС на этом этапе не эвакуирует своих сотрудников с Украины", - пишет агентство со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

В пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон, учитывая обстановку вокруг Украины, продолжает вывозить часть своих дипломатов из Киева.

В свою очередь CNN сообщал, что по данным его источников, США планируют вывезти с украинской территории своих наблюдателей, работающих от ОБСЕ.