В СММ ОБСЕ заявили о штатной работе в Донбассе на фоне протеста у гостиницы

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) не прекращает работу на юго-востоке Украины, патрулирование в большинстве точек Донбасса идет в штатном режиме, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу организации.

"В результате протеста напротив отеля (Park Inn - ИФ) в Донецке, где проживали участники миссии, и в соответствии со своими процедурами обеспечения безопасности СММ не направляет отряды патрулирования в Донецке. Патрулирование из других мест расположения СММ продолжается в штатном режиме", - заявили изданию в миссии, призвав стороны "устранить все препятствия к свободе передвижения сотрудников СММ".

Эту информацию газете подтвердил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Патрульный хаб СММ в Горловке также испытал трудности в работе. В Донецке до сих пор стоят палатки (протестующих - ИФ), но, насколько нам известно, вход и выход сотрудников СММ из отеля Park Inn никто физически не блокирует. Там есть сложности с выездом на патрулирование, но мы очень надеемся, что скоро они будут преодолены", - отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Лукашевича, "Луганск и Горловка работают в обычном режиме", патрулирование "идет по утвержденному плану".

Газета напоминает, что, согласно сообщениям СМИ, из-за пикетов жителей Донбасса СММ ОБСЕ решила свернуть там свою деятельность по соображениям безопасности. Причиной протестов стало задержание украинскими военными 13 октября в районе контрольно-пропускного пункта "Первомайск-Золотое" наблюдателя Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) от самопровозглашенной Луганской народной республики Андрея Косяка.

17 октября стало известно, что ополченцы Донбасса задержали двух сотрудников СММ ОБСЕ в Горловке, потребовав освобождения Косяка. В тот же день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приостановила работу в Донецке в связи с проведением митинга сторонников самопровозглашенной ДНР у входа в отель Park Inn в Донецке, в котором расположен офис СММ ОБСЕ.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе расценила удержание наблюдателей СММ ОБСЕ в помещении передовой патрульной базы в Горловке как захват в заложники.