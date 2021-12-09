Внеочередное заседание ТКГ закончилось безрезультатно

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Сторонам не удалось достичь результата на внеочередных переговорах Трехсторонней группы по Донбассу, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Внеочередное заседание Контактной группы прошло без результатов", - говорится в сообщении, распространенном МИД ДНР по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как заявили в Донецке, Украина "не выполнила ни одного обещания по итогам вчерашней встречи".

В свою очередь представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник сообщил "Интерфаксу", что итог переговоров был закономерным.

"После 12 часов переговоров в Контактной группе выяснилось, что Киеву нужна декларация без обязательств о "новом режиме прекращения огня", а Донбассу действующий механизм обеспечения перемирия. Закономерный итог - не договорились", - сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что представители Киева взяли паузу в переговорах для внесения своих предложений в проект механизма по обеспечению реализации мер по усилению режима прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря выразил надежду, что ТКГ найдет выход из сложной ситуации в вопросе о возвращении к режиму прекращения огня.

В четверг, как сообщил журналистам полпред РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, Украина внесла проект заявления о включении в Совместный центр по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) Францию и Германию. Это предложение Грызлов назвал "откровенно абсурдным". По его словам, в подобных условиях Донецк, Луганск и ОБСЕ сочли невозможным продолжать переговоры. "Мы с пониманием отнеслись к такому решению", - добавил полпред.