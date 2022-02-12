Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как истерику заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по Украине, считают, что "англосаксам нужна война любой ценой", заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой", - сообщила Захарова журналистам.

По ее словам, "провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем".

"Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", - заявила Захарова.

Как сообщалось, Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать число наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу вновь повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном: мы призываем всех американских граждан, которые остались на Украине, немедленно уезжать", - сказал он.

"Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов", - подчеркнул Салливан.

"Как мы говорили раньше, мы находимся в периоде времени, когда нападение на Украину может состояться. (...) Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака могла бы произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после ее завершения", - добавил советник президента США.

Ранее, в пятницу, советник американского президента по нацбезопаcности Джейк Салливан выступил с заявлением, что Россия, "если примет такое решение, имеет возможности напасть на Украину", "не дожидаясь завершения Олимпиады" в Пекине. Он добавил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины.