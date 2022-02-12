В МИД РФ заявили, что против РФ ведется информационная атака

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Против России ведется скоординированная информационная атака, направленная на то, чтобы дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности, говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России досье, в котором собраны некоторые публикации западных СМИ.

"Против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины", - отмечается в материале МИД РФ.

Приводя примеры публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, МИД России отмечает, что "по сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне".