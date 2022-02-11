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Салливан счел, что КНР не сможет компенсировать РФ потери от возможных санкций

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу выступил с утверждением о том, что Китай не сможет компенсировать России все экономические потери, которые та может понести в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Мы не верим, что Китай может компенсировать России экономические потери, которые будут понесены", - заявил Салливан во время пресс-брифинга Белого дома. Он пояснил, что эти потери могут быть результатом санкций и экспортных ограничений со стороны западных стран.

Во время брифинга Салливан также сообщил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр. Он заявил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если произойдет эскалация ситуации вокруг Украины. Он добавил, что американские военные, которых направили в качестве подкреплений в Польшу, Румынию и Германию, дислоцированы там не для того, чтобы воевать на Украине.

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