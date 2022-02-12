Казахстан и РФ согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министерства здравоохранения Казахстана и России прорабатывают вопрос взаимного признания паспортов вакцинации, сообщает казахстанская межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Согласно распространенному в субботу сообщению, министерства здравоохранения двух стран согласовали алгоритм взаимного признания паспортов вакцинации.

Ранее казахстанские и российские коллеги рассмотрели условия и порядок признания документов о вакцинации, технические возможности информационных систем. Вопрос необходимости взаимного признания паспортов вакцинации с Российской Федерацией неоднократно поднимался на высоком уровне и обсуждался министерством здравоохранения Казахстана как в двустороннем порядке, так и на площадках СНГ, ЕАЭС.