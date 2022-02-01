В Грузии отменили COVID-паспорта из-за их неэффективности

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Грузии по решению Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией отменяются "зеленые" COVID-паспорта, выдаваемые гражданам, которые были вакцинированы или в последние полгода переболели COVID-19.

"В новых условиях массового распространения штамма коронавируса "омикрон" "зеленые" паспорта потеряли свое первоначальное назначение. Новый штамм заражает как вакцинированных, так и переболевших, поэтому и было принято это решение", - сказала на брифинге во вторник заместитель министра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Она отметила, что одной из причин введения "зеленых" паспортов заключалась в поощрении граждан к вакцинации, но "эта мера не смогла стимулировать рост числа" привитых. По данным Минздрава, на сегодняшний день в Грузии вакцинированы 42% граждан.

"Зеленые" паспорта были введены в Грузии с 1 декабря прошлого года. С помощью этих документов граждане старше 18 лет могли, в частности, посещать заведения общественного питания, культурные и спортивные мероприятия, фитнес-клубы, гостиницы, горные курорты.